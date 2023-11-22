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Zehir zemberek sözlerle Akşener'e yüklendi: Bir saat dedikodu yaptı, kürsüden indi

Zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'den istifa eden Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'e yüklendi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Akşener'i eleştiren Yılmaz, 'Bir saat dedikodu yaptı, kürsüden indi.' dedi.

IHA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Zehir zemberek sözlerle Akşener'e yüklendi: Bir saat dedikodu yaptı, kürsüden indi
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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya cevap vermeden kürsüden indi" dedi.

"BİR SAAT DEDİKODU YAPTI, HİÇBİR SORUYA CEVAP VERMEDEN KÜRSÜDEN İNDİ"

10 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara cevap vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya cevap vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster" ifadelerini kullandı.

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