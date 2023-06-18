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Zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda yaşanan zehirlenme olayında hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi
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Anne Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar'ın (10) cenazeleri öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Böcek ilacından etkilenerek hastanedeki tedavileri tamamlanan baba Veysel Sabancılar ve kızı Nisa Sabancılar'a cenaze töreninde sağlık görevlileri eşlik etti.

Törene, Sabancılar ailesinin yakınları ve komşuları katıldı.

- Olay

Keçiören'de 16 Haziran Cuma günü baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle ihbarda bulunan ailenin adresine sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, zehirlenme belirtisi gösteren 10 kişi de tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ilaçlama firması çalışanı iki kişi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.

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