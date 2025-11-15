İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Zehirlenme olayında yeni gelişme! 2 kişi daha hastaneye başvurdu

Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

15 Kasım 2025 Cumartesi 12:46
Zehirlenme olayında yeni gelişme! 2 kişi daha hastaneye başvurdu
Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi.

Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.

- NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti.

