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Zehirlenmeler sonrası 2 düğün salonu mühürlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki düğün salonunda 100'den fazla vatandaşın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından, salonlar mühürlendi.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
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İnegöl'de 2 düğün salonunda yaşanan gıda zehirlenmesinden dolayı 100'ün üzerinde kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.

İnegöl Belediyesi ekipleri, gıda zehirlenmesinin yaşandığı salonlar hakkında işlem başlattı.

Yapılan işlemin ardından iki düğün salonu da tedbir amaçlı mühürlendi.

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna duyuru; 24.07.2022 Pazar günü ilçemizde vuku bulan 'Düğün Salonunda Gıda Zehirlenmesi' konusu üzerine Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerekli tahkikatları başlatmış, yemeğin yapıldığı ve sunulduğu her iki düğün salonu da incelemeler tamamlanana kadar tedbiren mühürlenmiştir."

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