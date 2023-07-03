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Zehirli! Havaların ısınmasıyla ortaya çıkıyor: Elazığ'da görüldü

Elazığ'da et yiyen olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' görüntülendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

IHA3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Zehirli! Havaların ısınmasıyla ortaya çıkıyor: Elazığ'da görüldü
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Elazığ'da bir vatandaş merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaş, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'Sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

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