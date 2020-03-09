09 Mart 2020 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:31

Zehra Topdağ katili kim? Müge Anlı Zehra Topdağ olayında son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Olay, 25 Ocak 2014 tarihinde Akdilek Köyü’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Zehra Topdağ, akşam saatlerinde eve dönmeyince kaybolduğu düşünülerek arama çalışması başlatıldı. Altı yıl önce öldürülen ancak faili hala belli olmayan Zehra Topdağ’ın 2 abisi Müge Anlı programına başvuru yaptı. 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın cesedi bir çuvalın içinde bulunmuş, talihsiz çocuğun boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

ZEHRA TOPDAĞ KATİLİ KİM?

Müge Anlı Zehra Topdağ olayında katilin kim olduğu belli değil. Olay, 25 Ocak 2014 tarihinde Akdilek Köyü’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Zehra Topdağ, akşam saatlerinde eve dönmeyince kaybolduğu düşünülerek arama çalışması başlatıldı. Yakınları ve köy sakinleri yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Gece geç saatlere kadar jandarma ve köylülerin yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşılamadı.

ZEHRA TOPDAĞ OLAYI NEDİR?

Yeniden arama başlatan Topdağ ailesinin fertleri, amcası olan İsmail Topdağ’ın evinin önündeki tahta sedirin altındaki çuvalın içerisinde küçük Zehra’nın cesedini buldu. Durum jandarma ve savcılığa bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemede güvenlik güçleri küçük kızın boğularak öldürüldüğünü saptadı. Ölüm haberiyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cesedi otopsi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Akrabalarının bilgisine başvuran jandarma ekipleri küçük kızın kim ya da kimler tarafından ne için öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.