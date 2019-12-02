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Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında, nereli?

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yeni kabinede iki kadın bakandan biri olan Zehra Zümrüt Selçuk'un hayatı hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Zehra Zümrüt Selçuk 1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı. Zehra Zümrüt Selçuk'un kariyeri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeni kabinede iki kadın bakandan biri olan Zehra Zümrüt Selçuk'un kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Zehra Zümrüt Selçuk 1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı. 
 
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR? 
1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.
 
2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma asistanı, 2007’den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC’te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı.  Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.
 

 
Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.
 
Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.
 
KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.  İngilizce biliyor. Evlidir.
 

 

Türk yolculara skandal muamele!

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