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Zehri bir insanı dakikalar içinde öldürebiliyor! Derisi çanta, cüzdan oldu

Antalya'da bir ilke imza atarak siyanür kadar güçlü zehri olan balon balığının derisinden kadın çantası yaptıran girişimci, bu sefer cüzdan ve anahtarlık yaptırdı. Girişimci, metal aksesuarı dışında tamamı balon balığının derisinden oluşan çanta, cüzdan ve anahtarlığın seri üretimi için sponsor arayışlarına başladı.

IHA29 Ocak 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:29
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan girişimci Mehmet Özata, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen "Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOMA) Projesi" kapsamında balon balıklarından çanta, cüzdan ve anahtarlık yapabilmek için çalışmalara başladı. İlk olarak kadın çantası üzerine yoğunlaşan Özata, İstanbul'da konusunda uzman bir kişiye balon balıklarının derilerini götürdü.

KADIN ÇANTASI 7 BALON BALIĞINDAN YAPILDI

Tanesi 1 kiloya yakın 7 balon balığının derisi özel işlemlerden geçirilip tabaklama yöntemiyle hazır hale getirildi. Ardından deriler, metal aksesuarı dışında fermuarı tutacak yere kadar balon balığının parçalarının tamamı değerlendirilerek çanta haline getirildi.

BALIĞIN DESEN VE RENGİNİ TAŞIYORLAR

Özata, patentine başvurduğu çalışmaların sonunda yine balon balığı derisinden Alanya'daki bir deri ustasına cüzdan ve anahtarlık yaptırdı. Daha önce yaptırdığı kadın çantası kadar şık olan cüzdanda ise 3 balon balığının derisinden yapıldı. 6 kart haznesi ve tek hazneli para koyma bölümü olan cüzdanın dış kaplaması, balığın desen ve renklerini taşıyor. Sadeliği ile dikkat çeken anahtarlık da yine üretiminde kullanılan balon balığının derisindeki renkleri taşıyor.

Seri üretimleri için sponsor arayışında olan Özata, cüzdan ile anahtarlığı tanıttı. Özata, her iki ürünün de tamamen balon balığı derisinden yapıldığını kaydetti.

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