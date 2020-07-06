Zehri insan öldürebilir! Bir metreye kadar zıplayabiliyor...

IHA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:29

Nallıhan’da kavurucu sıcakların görülmesiyle birlikte ortaya çıkan örümcekler Nallıhan’da mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceği park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri çocuklarını dışarıya çıkartmaya korktuklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla rastlanan Sarıkız isimli örümcek Nallıhan’da yeniden görülmeye başladı. Zehrinin ölümcül olabileceğini belirten uzmanlar ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar olası böcek ısırmalarına karşı vatandaşların mutlaka acil müdahale için hastaneye başvurmasını istedi.

Sarıkız isimli örümceği gören bir vatandaş ise " Sıcaklar çok olduğu zamanda ilaçlamalar yapılsa da böcek örümcek kırkayak herşey çıkıyor maalesef biraz daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi.