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Zehriyle bir insanı öldürebiliyor! Arguvanlıları tedirgin

Türkiye genelinde halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.

IHA31 Temmuz 2020 Cuma 10:34 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 10:34
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Arguvan ilçesinde ilk sefer görülen sarı kız örümceği vatandaşları tedirgin ediyor. Edilen bilgilere göre, bu yıl havaların çok ısınmasıyla birlikte, sarı kız örümceği türü özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Saldırgan yapıya sahip olan etobur örümceklerin çok güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını daha koparabiliyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.

Sarıkız örümceği ısırdığı zaman deriyi uyuşturuyor ve insan ısırıldığının farkında olamıyor. Sarıkız örümceği ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra insan baygınlık geçiriyor.

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