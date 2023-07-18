Zekanı test et! 15 saniye dolmadan 848 dışındaki farklı sayıyı gören dahilik emareleri taşıyor!

Zeka testi: Resimde 848 sayısı dışında farklı bir rakam var. Özel olarak hazırlanan bu görselde kişilerden gizli olan detayı görmesi isteniyor. Farklı sayıyı 15 saniye içinde tespit edebilir misiniz? star.com.tr olarak sizler için 848 sayısının içerisine gizlenmiş farklı sayı gizledik. Bu zeka oyununu şimdi deneyin ve ne kadar zeki olduğunuzu ortaya çıkarın. İşte kimsenin kolay kolay çözemediği zeka testi

Sadece çok dikkatli olanlar bu fotoğraftaki farklı sayıyı görebilir! Görselde yer alan 848 sayısının arasında bir tane gizlenmiş 843 yer alıyor. Bu farklı sayıyı 15 saniyeden önce bulmanız gerekiyor. Resmi dikkatlice inceleyin ve bulduğunuz sayıyı Facebook'taki paylaşımın altındaki yorum kısmına yazın.

FARKI SAYIYI BULUN!

Unutmayın! Benzer öğeler arasında farklı olanı bulmak için öncelikle aradığınız şeyin diğerlerine benzer yanlarını düşünün.

Bu zeka testini maalesef çoğu kişi çözemiyor. Çok fazla dikkat gerektiren bu testte farklı olanı bulabilecek misin? İşte o görsel...

BAKANLARIN ÇOĞU BULAMIYOR

Gizlenmiş bu sayıyı yakalayan kişiler ise olağanüstü dikkatleriyle ön plana çıkıyor. Görseli inceleyen kişilerin birçoğu farklı sayıyı bulamıyor. Göz testleri milyonlarca kişi tarafından dikkat çekmeye devam ederken özellikle gizlenmiş sayı ya da harfleri bulan kişilerin beynini de geliştiriyor.

15 SANİYEDE GİZLİ SAYIYI BULABİLECEK MİSİN?

Yukarıda paylaştığımız görselde 848'lerin içerisinde gizlenmiş bir tane 843 sayısı bulunuyor. Bu optik yanılsama algınıza meydan okuyor.

Sizler için özel olarak hazırlanan bu görsellerde farklı olan tek sayıyı 15 saniyede bulmanız isteniyor.

UFAK BİR İPUCU

Görselin hemen sağ tarafında baktığınızda farklı sayıyı görebilirsiniz.

Henüz bulamadınız mı? Hazır mısınız? Cevabı veriyoruz.

İŞTE CEVAP!



Farklı sayı, ana resme bakıldığında soldan sağa 10. satırda, alttan üçüncü sırada yer alıyor.