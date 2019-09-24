Zeki Müren ölüm yıldönümünde unutulmadı! Zeki Müren kaç yaşında vefat etti? İşte Zeki Müren'in hayatı

Zeki Müren ölüm yıldönümünde unutulmadı. Zeki Müren kaç yaşında vefat etti? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 23. yılında anılıyor. Sevenleri bugünlerde, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak da bilinen Müren'in Bursa'daki mezarı ve müze haline getirilen Bodrum'daki evini ziyaret ediyor. Zeki Müren'in vefatının ardından tam 23 yıl geçti. Zeki Müren, canlı yayında rahatsızlanarak 24 Eylül 1996'da hayatını kaybetmişti. İşte Zeki Müren'in hayatı...

ZEKİ MÜREN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE UNUTULMADI

Türk sanat müziğinin en büyük icracılarından 'Sanat Güneşi' ve 'Paşa' olarak tanınan Zeki Müren'in vefatının ardından tam 23 yıl geçti. Zeki Müren, canlı yayında rahatsızlanarak 24 Eylül 1996'da hayatını kaybetmişti

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Müren, 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'nın Hisar semtinde tek çocuk olarak dünyaya geldi. Ailesi Üsküp'ten göç etti. Babası kereste tüccarıydı. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulunda okudu. İlkokul yıllarında yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamerelerinde gözde haline geldi. Hayatındaki ilk rolü, bu müsamerelerden birindeki çoban rolüdür. Ortaokulu Bursa'da, Tahtakale'deki 2. ortaokulda tamamladı. Ortaokulun ardından İstanbul'daki Boğaziçi Lisesi'ne gitti ve bu okulu birincilikle bitirdi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun oldu.

Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu ve Çankırı'da yaptı.

İSTANBUL RADYOSUNDA İLK CANLI KONSERİNİ VERDİ

Sanat Güneşi, 1950 yılında üniversite zamanında TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda çok beğenilen ilk radyo konserini verdi. Konserden sonra Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti. Aynı zaman içerisinde klarnet sanatçısı Şükrü Tunar, Zeki Müren'i kendisine ait plak fabrikasına götürerek kendi eseri olan "Muhabbet Kuşu" şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Müren tüm Anadolu'da tanındı.

İLK ALTIN PLAK ÖDÜLÜNÜ ALAN İSİM OLDU

Maksim Gazinosu sahnelerinde 11 yıl Behiye Aksoy ile sahne alan sanatçı, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" güfteli şarkısıdır. Müren 1955'te "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.

Sayısız besteye sahip olan Müren, on yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" şarkısı bestelediği ilk şarkıdır. "Şimdi Uzaklardasın" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" (nihavend) güfteli, "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları en biline ve sevilen parçalardır.

Zeki Müren 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmiyle oyunculuğa başladı. Bu filmin ardından şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha yer aldı. 1965'te de Arena Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda baş rolü oynadı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Müren, kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle ölümünden önceki 6 yılını sahnelerden uzak geçirdi ve 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mezarı, memleketi Bursa'da Emirsultan Mezarlığında bulunuyor.

HAYATI BOYUNCA HİÇ EVLENMEDİ

Zeki Müren, yaşamı boyunca hiç evlenmedi ve 1950'li dönemde sıra dışı tarzıyla dikkatleri çekmiştir. Cinsel yönelimi ondan sonra da sorgulandı ancak bu konu ile ilgili sanatçı, herhangi bir açıklama yapmadı.