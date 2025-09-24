İSTANBUL 26°C / 18°C
  Zelenski BM kürsüsünden seslendi: Rusya NATO'yu ihlal ediyor
Güncel

Zelenski BM kürsüsünden seslendi: Rusya NATO'yu ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Avrupa ruhu giderek azalıyor. Uzun süredir devam eden bir askeri ittifakın parçası olmak bile otomatik olarak güvende olduğunuz anlamına gelmez. Kısa süre önce Rus insansız hava araçları Polonya hava sahasını ihlal etti ve sadece 4'ü düşürüldü.' dedi.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

Zelenski'nin açıklamalarından satırbaşları:

Avrupa ruhu giderek azalıyor. Rusya, NATO'yu ihlal ediyor.

İsrail'e bakın iki yıl geçti hala rehineler serbest bırakılmadı. Derhal serbest bırakılmalı ancak bu da yaşanmadı gerçek yanıtlarda göremedik.

Geçtiğimiz yıl bu toplantıda özellikle Rusya'nın Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santralimizi işgal etmesi nedeniyle radyasyon felaketi riski konusunda dünyayı uyarmıştım ama hiçbir şey değişmedi. Dün ise santralde tekrar elektrik kesintisi yaşandı ve Rusya nükleer tesislerin yakınındaki bölgelere bile ateş açmaya devam etti.

Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor. Estonya, Rus savaş uçaklarının kasıtlı olarak hava sahasına girmesi nedeniyle tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmak zorunda kaldı.

Kan döküldüğünde bile bunu gerçekten durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar işte bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den veya küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki? Onlarca yıldır sadece açıklamalar yapılıyor. Hatta Gazze'de olup biten her şey bile çıkış yolu olmadan kalıyor.

Uzun süredir devam eden bir askeri ittifakın parçası olmak bile otomatik olarak güvende olduğunuz anlamına gelmez. Kısa süre önce Rus insansız hava araçları Polonya hava sahasını ihlal etti ve sadece 4'ü düşürüldü.

Bir millet barış istiyorsa yine de silahlar üzerinde çalışmak zorunda. Silahlar kimin hayatta kalacağına karar verir. Uluslararası hukukun, gerçekten onu savunmaya istekli güçlü dostlarınız olmadığı sürece tam olarak işlemediğini gayet iyi biliyorsunuz. Silahlar olmadan bu bile işe yaramaz.

