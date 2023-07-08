İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Zelenski: Türkiye'nin desteği için minnettarım

Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım.' dedi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 01:06 - Güncelleme:
Zelenski: Türkiye'nin desteği için minnettarım
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenski, Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek "Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım." diye konuştu.

Karadeniz'in güvenlik ve işbirliği alanı olması gerektiğini, kesinlikle herhangi bir savaş, kriz alanı ya da dondurulmuş kriz alanı olmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Zelenski, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki durumu da görüştüklerini belirterek "Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna'nın barış planına olan desteği için de minnettar olduklarını ve bu barış planını hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydeden Zelenski, "Türkiye, bu barış planı kapsamında liderlik konumunu üstlenmeye hazır." dedi.

Zelenski, görüşmede Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni de görüştüklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini hak ettiğini ifade etmesinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: NATO'ya üyeliği hak ediyor
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Volodimir Zelenski
  • açıklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.