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Zelenski: Türkiye'ye, ülkemize verdiği tüm destek için minnettarız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'ye, Ukrayna'ya verdiği destek ve ülkesinin toprak bütünlüğü konusundaki 'ilkeli duruşu' için minnettar olduklarını belirtti.

AA18 Şubat 2025 Salı 21:41 - Güncelleme:
Zelenski: Türkiye'ye, ülkemize verdiği tüm destek için minnettarız
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Ukrayna lideri Zelenski, Ankara'daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine, ortak anlayışa, savaş dönemindeki desteğe büyük değer verdiğini vurgulayan Zelenski, sıcak karşılama, misafirperverlik ve görüşmelerdeki yapıcı tutum nedeniyle minnettarlığını ifade etti.

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine katkıda bulunabilecek küresel süreçleri ve ülkesine güvenlik garantileri sağlanmasına yönelik çabaların önemini detaylı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

"İLKELİ DURUŞU İÇİN MİNNETTARIZ"

Erdoğan ile ikili ilişkiler, ekonomik konular, toplumlar arasında eğitimdeki işbirliği, çeşitli projeler, gıda güvenliği ve "Rusya'nın elindeki Ukraynalı mahkumların" iadesine yönelik çalışmalar hakkında konuştuklarını aktaran Zelenski, "Türkiye'ye, ülkemize ve halkımıza verdiği tüm destek, devletimizin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki ilkeli duruşu için minnettarız." ifadesini kullandı.

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