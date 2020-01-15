15.01.2020 15:13 - Güncelleme: 15.01.2020 15:13

Arapça’da kış anlamını taşıyan ‘Zem’ ile Farsça uğultu olarak nitelenen ’Harir’ kelimelerinin türemesiyle oluşan ‘zemheri ayı hakkında araştırmalar yapılıyor. Zemheri ne demek? Zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Her yıl 22 Aralık - 30 Ocak tarihleri arasında olan ve toplamda 40 gün süren zamana, zemheri ayı deniyor. 2020 zemheri tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri kelimesi, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. “Uğuldayan kış' yani, kışın dondurucu zamanıdır.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Kışın en yoğun yaşandığı, hali hazırda içinde bulunduğumuz, bir aydan biraz daha uzun süren dönemdir. Kışın en sert geçtiği zemheri 40 günlük bir dönemi kapsar.. Zemherinin en belirgin özelliği; bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Halk takvimine (yani gün dönemlerinin mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri olarak alınması) göre 22 Aralık - 21 Mart tarihleri arası kış mevsimidir ve bu 90 günün 21 aralık - 31 ocak arasındaki 40 güne zemheri, ya da erbain denir. 1 Şubat ile 21 -Mart arasına ise hamsin denir.