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Zemheri oyuncuları kimler? Zemheri dizisi konusu nedir, nerede çekildi?

Zemheri dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Zemheri oyuncuları kimler? Zemheri dizisi konusu nedir, nerede çekildi? gibi sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren Zemheri için geri sayım sona erdi. Zemheri dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

15.01.2020  15:45 - Güncelleme: 15.01.2020  15:45

Zemheri oyuncuları kimler? Zemheri dizisi konusu nedir, nerede çekildi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Zemheri dizisi bugün ekranlara merhaba diyecek. Show Tv'nin yeni dizisi Zemheri saat 20:00'da başlayacak. Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Hilal Saral üstleniyor. Zemheri dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ZEMHERİ OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan

Firuze

Alperen Duymaz

Ayaz

Caner Cindoruk

Ertan

Hazal Filiz Küçükköse

Berrak

Emir Çubukçu

Faruk

Nihal Koldaş

Safiye

Müfit Kayacan

Yaşar

Lila Gürmen

İclal

Şebnem Dönmez

Mehveş

Zerrin Tekindor

Aliye


ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Firuze ve Ayaz… İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Zemheri dizisi İstanbul’un çeşitli yerlerinde çekiliyor. Çekim için en çok kullanılan alan ise Beykoz’da bulunan eski kundura fabrikası.

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