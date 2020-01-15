15.01.2020 17:00 - Güncelleme: 15.01.2020 17:00

Zemheri dizisi bu akşam Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Zemheri Firuze ve Ayaz arasında geçecek hikayeyi anlatıyor. Firuze ve Ayaz… İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Zemheri'de Ayaz karakterine Alperen Duymaz hayat veriyor. Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ZEMHERİ'NİN AYAZ'I ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz daha Sonra Acı Aşk dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Alperen Duymaz şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırmaktadır. Alperen Duymaz 1.82 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur.

Alperen Duymaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – 2018 – Çukur (Emrah) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Kutay) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş) (TV Dizisi)

2015 – Acı Aşk (Ali) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)(TV Dizisi)

ALPEREN DUYMAZ (AYAZ) KİMDİR?

Ayaz için hayatında en değerli varlık annesidir. Onun için her şeyi yapabilecek olan genç adam için okuduğu üniversitede karşılaştığı Firuze, bir milat olur. Ayaklarını yerden kesen bu güzel kızla, aşkı tadan Ayaz’ın hayatı yıllar sonra bir gece ansızın kapılarına dayanan babasının gelişiyle alt üst olur. Ayaz, yaşamının en zorlu kararıyla karşı karşıya kalır. Bir yanda vicdanı yani annesi diğer tarafta ise hayatının aşkı… Kalp insanı olan genç adamın yapacağı seçim, onu büyük bir fırtınaya doğru sürükleyecektir.