15.01.2020 16:21 - Güncelleme: 15.01.2020 16:21

Zemheri'nin Ertan'ı Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Zemheri dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Zemheri dizisinde Ertan karakterine Caner Cindoruk hayat veriyor. Zemheri'nin Ertan'ı Caner Cindoruk'a dair merak edilenleri sizler için derledik.

ZEMHERİ'NİN ERTAN'I CANER CİNDORUK KİMDİR?

1980 yılında, Adana‘da doğdu. İki kardeşi de oyuncu olan ve babası öykü kitapları yazan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Çukurova Üniversitesinde işletme okudu.

Üniversitede okuduğu yıllarda, okulun tiyatro topluluğunda oyuncu, yönetici bulundu.

Babası iki kez Orhan Kemal Öykü Ödülü’nü almış üretken bir öykü yazarı olan Zafer Doruk’dur. Biri Taner Cindoruk adında oyuncu olan iki kardeşi vardır.

Amcası Erdal Cindoruk, tiyatro oyuncuydu. Çocukluk yılları kuliste geçti. Hiçbir iş ağır gelmedi ona bu uğurda. Çıraklığını çay getirerek yaptı. Ortaokulda, lisede, üniversitede sergilenen oyunlarda hep bir sahne buldu kendine. İlk profesyonel rolüyse ‘Fehim Paşa Konağı’ndaki ‘Yusuf’tu.

1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro‘larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul‘a geldi.

CANER CİNDORUK (ERTAN) KİMDİR?

Dışarıdan oldukça sert bir görünüşe sahip olan Ertan için başarı ve kız kardeşi Berrak her şeyden önce gelir. Elde etmek istedikleri için yapmayacağı şey olmayan ve gözünü hırs bürüyen Ertan’ın geçmişte yaşadığı büyük bir travma, hayatında kırılma noktası olmuştur. Berrak dışında kimseye karşı gardını indirmeyen Ertan, tehlikeli ve cesur hamlelerden de asla kaçınmamaktadır. Firuze ve Ayaz’ın hayatlarına girmeleri hem Ertan hem de kardeşi Berrak için önemli bir dönüm noktası olacaktır.