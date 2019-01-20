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Zeybekci ile Safiye teyze arasındaki sohbetin görüntüleri ilgi gördü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile kaldırımda tüpün gelmesini bekleyen, isminin Safiye olduğu belirtilen kadın arasında geçen sohbetin görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

  • DHA
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Yerel seçim çalışmalarına ilçe gezileri ile devam eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Tire ilçesinde yolda yürürken, kaldırımda oturan yaşlı bir kadın dikkatini çekti. Zeybekci, kadının yanına giderek kaldırıma oturdu. Zeybekci, adının Safiye olduğunu öğrendiği kadına, kaldırımda neden oturduğunu sordu. Kadın ise bir saattir tüp beklediğini söyledi. 
 
Nihat Zeybekci, Denizli şivesi ile konuşarak "Safiye Abla'nın tüpü gelmedi mi" dedi. Safiye Teyze'nin elinden tutup kaldırımdan kaldıran Zeybekci, ardından dükkana gitti. Safiye Teyze'nin kaldırımda, betonda oturduğunu belirten Zeybekci, hemen bir sandalye istedi ve yaşlı kadının o sandalyeye oturmasını sağladı. Tüpün bir an önce gelmesi için ricada bulunan Zeybekci, kadına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek ayrıldı. Kadın da Zeybekci'nin bu tavrı karşısında, "Allah razı olsun" diyerek, teşekkür etti.
 
Bir vatandaşın çekip paylaştığı video, sosyal medyada ilgi gördü.
 

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