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İzmir’in İZBAN eziyeti bitti... Zeybekci: Vatandaşın daha fazla sıkıntı çekmesine izin veremezdik

İZBAN’da yaklaşık bir aydır devam eden ve yüz binlerce vatandaşı mağdur eden grev, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin devreye girmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ertelendi. İzmir’in uzun süredir grevin bitmesini beklediğini söyleyen Zeybekci, “İzmir halkının kış şartlarında daha fazla eziyet çekmesine müsaade edemezdik” dedi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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Aliağa’dan Selçuk’a uzanan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi’nde (İZBAN), Demiryol-İş Sendikası’nın sosyal haklarla birlikte yüzde 65 zam talebinin reddedilmesi sonrası başlayan grevle ilgili, İzmirliyi sevindiren bir gelişme yaşandı. Sendikanın en son teklif edilen yüzde 26’lık artış önerisine rağmen grevden geri adım atmaması üzerine İzmir halkının sıkıntısına kayıtsız kalamayan Zeybekci, durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da krizin çözümü için yetkisini kullandı. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince, “şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden” grev 60 gün ertelendi.
 
YÜZDE 26’YI İSTEMEDİLER
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “Grevin sona ermesi için sendika ile yapılan tüm görüşmeleri, TCDD’nin verdiği yetkiyle İZBAN adına Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yürüttü. Önce yüzde 22, son olarak da yüzde 26 zam teklifine rağmen sendika, kendi önerisinde ısrar etti. Ne çalışanların ne de İzmir halkının mağdur olmasını istemediğimiz için bu süreye kadar sonuç alınmasını bekledik. Ancak grevin giderek uzaması ve mağduriyetin daha da büyümesi üzerine, devreye girmek zorunda kaldık” diye konuştu.
 
ARTIK GREV OLMAYACAK
 
Zeybekci, şöyle devam etti:
 
“Bu aşamadan sonra 60 gün içinde İZBAN ve sendikanın uzlaşması beklenecek. Eğer yine uzlaşma sağlanamazsa, bu sefer Hakem Heyeti’ne gidilecek. Başka bir deyişle ya uzlaşma sağlanacak ya da Hakem Heyeti’nin kararı geçerli olacak. Yasaya göre grev tekrarı söz konusu değildir. İzmir’in neresine gitsem, vatandaşların bana ilettiği ilk soru ‘İZBAN grevi ne zaman bitecek’ oldu. Ayrıca sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin sayısız mesaj aldım. Grev nedeniyle içinden çıkılamaz hale gelen trafik eziyetini biz de yaşadık. Bu duruma bir an evvel son vermek gerekiyordu. Gereğini yaptık.”
 
İZMİR’İ ALDATMAYA ÇALIŞTILAR
 
Konunun siyasi malzeme yapıldığını ve vatandaş üzerinde bilinçli olarak yanlış algı yaratıldığını belirten Zeybekci, “Yaklaşık 1 aydır, grevin arkasında hükümetin olduğu gibi akıl almaz bir yönlendirme yapıldı. Bu yolla da İzmir halkını aldatmaya çalıştılar. Sıkıntının çözülmesine rağmen hala da İZBAN grevi üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler. İzmir’in sorunlarını çözmekten aciz olanlar, kendi eksikliklerini bizim üzerimize atmaya çalışıyor. Ancak İzmir halkı, her şeyin fakında ve bu söylemlere kesinlikle inanmıyor. Biz, hiçbir mazeret üretmeden, sorunun çözümü için uğraştık. İzmirlinin çektiği sıkıntıya son verdik” dedi.

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