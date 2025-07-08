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Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'a getirilerek ikinci kez sağlık kontrolünden geçirildi.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 08:05 - Güncelleme:
Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere sağlık kontrolünden geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Karalar ve Tutdere başta olmak üzere 13 kişi sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Karalar ve Tutdere, sorgu sonrası İstanbul'da Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kontrol sırasında çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Sağlık kontrolü sonrası Karalar ve Tutdere, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

  • Zeydan Karalar
  • Abdurrahman Tutdere
  • soruşturma

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