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CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: Karalar'a tutuklama, Tutdere'ye adli kontrol talebi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye adli kontrol talep edildi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 15:38 - Güncelleme:
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: Karalar'a tutuklama, Tutdere'ye adli kontrol talebi
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İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 10 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İki şüpheli de hakkında önceden verilen adli kontrol kararlarının bulunması nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ABDURRAHMAN TUTDERE HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere ve 1 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Diğer şüpheli hakkında ise "imza atmak" yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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