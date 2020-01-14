Zeynep Aktuğ kimdir? Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

14.01.2020 09:26 - Güncelleme: 14.01.2020 09:26

Zeynep Aktuğ, babasını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla yoğun bir şekilde merak konusu oldu. Vatandaşlar Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Oyuncu Zeynep Aktuğ hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZEYNEP AKTUĞ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da okuyan Zeynep Aktuğ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Ayrıca 1 yıl kadar klasik bale eğitimi de almıştır.

Birçok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca reklam filmlerinde de oynayan Zeynep Aktuğ, Atv’de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal’ın oynadığı Selena dizisinde İngilizce Öğretmeni Ceren Soylu karakterini canlandırdı.

Zeynep Aktuğ, 2015 yılında başrolerini Cem Gelinoğlu ile paylaştığı komedi filmleri Ali Kundilli 1 ve 2 filmlerinde İlknur karakterini oynadı.

ZEYNEP AKTUĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015 Ali Kundilli 2 - İlknur

2015 Ali Kundilli - İlknur

2014 Çılgın Dersane 3 - Şebnem

2007 Ayrılık - Tuğçe

2006 Selena - Ceren Soylu

2005 Aşk Her Yaşta - Esra

2004 Çınaraltı - Sırım

2004 İstanbul Şahidimdir - Selvi