05.02.2020 15:36 - Güncelleme: 05.02.2020 15:36

Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kimdir? Tolga Akış ne iş yapıyor, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılyor. Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün detayları belli oldu. Bu haberin gündeme gelmesi ile birlikte Tolga Akış hakkında araştırmalar hız kazandı. Zeynep Bastık ve nişanlısı Tolga Akış'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ZEYNEP BASTIK'IN NİŞANLISI TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu Zeynep Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı.

Adı Mutluluk ve Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde yer alarak oyunculuk kariyerine de adım atmış olan Zeynep Bastık, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde İrem karakterini canlandırmaktadır. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur.

Zeynep Bastık’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (İrem) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Rüya) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Gonca Gül Duran) (TV Dizisi)