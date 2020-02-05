İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9876
  • EURO
    6,5931
  • ALTIN
    299.109
  • BIST100
    122633
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kimdir? Tolga Akış ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Güncel

Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kimdir? Tolga Akış ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kimdir? Tolga Akış ne iş yapıyor, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Uzun süredir aşk yaşayan Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün detayları belli oldu. Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle dünyaevine gireceği öğrenildi. Bu haberin ardından Tolga Akış hakkında araştırmalar hız kazandı. Zeynep Bastık ve nişanlısı Tolga Akış'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

05.02.2020  15:36 - Güncelleme: 05.02.2020  15:36

Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kimdir? Tolga Akış ne iş yapıyor, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılyor. Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün detayları belli oldu. Bu haberin gündeme gelmesi ile birlikte Tolga Akış hakkında araştırmalar hız kazandı. Zeynep Bastık ve nişanlısı Tolga Akış'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ZEYNEP BASTIK'IN NİŞANLISI TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu Zeynep Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı.

Adı Mutluluk ve Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde yer alarak oyunculuk kariyerine de adım atmış olan Zeynep Bastık, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde İrem karakterini canlandırmaktadır. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur.

Zeynep Bastık’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (İrem) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Rüya) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Gonca Gül Duran) (TV Dizisi)

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.