Zeynep Çilek Çimen ''Bahar'' isimli kişisel sergisi izleyiciyle buluşuyor

Zeynep Çilek Çimen'in "Bahar" isimli kişisel sergisi, 6 Mayıs'tan itibaren MERKUR'de izleyiciyle buluşuyor.

Zeynep Çilek Çimen, sergideki yapıtlarını şu sözlerle anlatıyor:

"Eski ile eskimiş aynı şey değildir. Bazı şeyler eskimez. Motifler de bunlardan biridir. Hayallerle, beklentilerle, umutlarla hazırlanır; devrin estetik anlayışını, zevkini, hatta hayata bakışını yansıtır; onda hazırlanış amacını aşan bir anlam ve güzellik vardır. Öte yandan biliyorsunuz ki yaşam tıpkı Baudelaire'in dediği gibi kalıcı olan şeylerle geçici olan şeylerin bir dengesidir. Ve özellikle modern zamanlarda kültürel saflıktan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca geleneklerin yaşayabilmesi için bir toplumda yaşayan bazı bireylerin onları sürdürmeye gönüllü olması gerekir. Sürekli bir değişimin ortasında motifler de değişir"



Zeynep Çilek Çimen, almış olduğu geleneksel sanatlar eğitimi ile nakkaşlık pratiklerini kullanarak çiçeğin sanat tarihindeki çiçek gösterimlerini yeniden sorguluyor. Op Art dokunuşları ile iç içe geçmiş bitkisel motifler her izleyiciyi, zihninin geri planında sıkışıp kalmış anlam boyutlarıyla karşı karşıya getiriyor. Rengini bahar çiçeklerinden alan gösterimler, minyatür sanatındaki boşluk olgusunu hatırlatıyor. Çağının çağdaşı diye adlandırılan Kara Memi'nin sanat pratiğini mercekleyen sanatçı, onun stilize edilmiş bahar dallarını ve natüralist üslubunu kendi yaklaşımıyla yeniden yorumluyor. Saydamdan opağa doğru ilerleyen bir düzende derinlik algısı yaratan stilize çiçek motifleri, tekrarlanıp kimliksizleşerek kendini var ediyor.