Zeynep Ongun'dan çelişkili ifade! Rize'ye hiç gitmediği ortaya çıktı

Aylık gelirinin 80 bin TL olduğunu beyan eden Zeynep Ongun, aylık 310 bin TL kira tutarlı bir evde 4,5 milyon TL ödeme yaparak nasıl oturduklarına dair yaptığı açıklamalarla çelişkiden çelişkiye düştü.

Emniyetteki ifadesinde ödemeyi Murat Ongun'un kendisine elden verdiğini beyan eden Zeynep Ongun'a savcılıkta bu paranın Rize'den bir kuyumcudan şahsi hesabına gelmiş olması çelişkisi soruldu.

Bunun üzerine Zeynep Ongun, Murat Ongun'un 'İmamoğlu'nun kiraya destek olduğu beyanını da boşa çıkaracak bir beyanda bulundu; İmamoğlu'nun destek değil kiranın tamamını ödemeyeceğini söyledi.

GİTMEDİĞİ RİZE'DE KAYINVALİDESİNDEN ALDIĞI ALTINLARI BOZDURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Zeynep Ongun, 4,5 milyon TL tutarlı yıllık kira ile 2 aylık depozito parasının ödemesinin İmamoğlu'nun geciktirmesi üzerine Giresun'a gidip kayınvalidesinden yaklaşık 2 kilo tutacak kadar altınlarını aldığını, bu altınları da Rize'ye gidip bozdurduğunu iddia etti.

Bu arada Murat Ongun'a ait İstanbul'da iki ayrı bankada kasa çıkmış olmasına rağmen Ongun çiftinin düğün ve çocuklarının sünnet altınları olduğunu iddia ettikleri tutarı, neden Giresun'da kayınvalidesinin evinde muhafaza ettikleri anlaşılmadı.

Bir başka çelişki ise Zeynep Ongun'un neden Giresun'da kayınvalidesinden aldığı altını Rize'de bozdurduğunu iddia etmesiydi. Nitekim savcılığın yaptığı tespitlere göre Zeynep Ongun'un o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği öğrenildi.

Bu arada Zeynep Ongun'un halen önümüzdeki yıla ait 5 milyon TL tutarlı kira ödemesini nasıl gerçekleştirdiği bilinmiyor.

ZEYNEP ONGUN, HESABINA GELEN RÜŞVET PARALARINI AÇIKLAYAMADI

Zeynep Ongun, hesabına Medya A.Ş.'ye iş yapan reklam firmalarından gelen paraları açıklarken fatura karşılığı bu firmalara takı, boncuk v.b. sattığını iddia etti.

Tamamı reklamcı olan bu firmaların neden tespit, takı veya boncuk almış olabileceği elbette anlaşılamadı.

Buna karşılık müşteki firmalar ise kendilerine takı gelmediği gibi Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı'nın baskısı ile para göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Zeynep Ongun'a ürünleri hangi kargo ile gönderdiği sorulduğunda ise ürünleri tanımadığı bir kişinin gelip kendisinden teslim aldığını iddia etti.

Zeynep Ongun, Nişantaşı'nda henüz açılışını yapamadığı bir dükkânı olduğunu söyledi.