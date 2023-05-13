Zeynep Tunuslu: 60 yaşındayım CHP'ye verdim modum kırıldı. Tayyip Bey'e vereceğim ben de sevineceğim

Sonhavadis'e özel kısa bir video yayınlayan Zeynep Tunuslu, "Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim." şeklinde konuştu.



Tunuslu'nun, bu kez tercihini değiştirerek Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi planladığını ifade etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tunuslu'nun "kazanacak" ifadesiyle Erdoğan'ın seçimlerdeki avantajı üzerine bir beklenti içinde olduğu anlaşılıyor.

Seçime 1 gün kala bu açıklamayı yapan ünlü modacının tercihi, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Zeynep Tunuslu'nun modacılık kariyerinin yanı sıra siyasi tercihleriyle de dikkat çekmesi, medyanın da ilgisini üzerine çekti.



Seçim sonuçlarının ne olacağı henüz belli değil, ancak Zeynep Tunuslu'nun tercih değişikliği ve açıklamaları, seçim atmosferine yeni bir renk kattı. Seçim sonuçlarının ardından, Tunuslu'nun tercihinin etkisi ve seçim sonuçları üzerindeki yansımaları merakla bekleniyor.

