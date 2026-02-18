İSTANBUL 10°C / 3°C
  • Zeytin ağacı krizi belediyeye sıçradı! Fatura damada kesildi
Güncel

Zeytin ağacı krizi belediyeye sıçradı! Fatura damada kesildi

CHP'nin zeytinlikleri koruma mitingi yaptığı Milas'ta, ilçe başkanı Kılbey'in zeytin ağaçlarını kestiği ortaya çıktı. Kılbey'in, “Sattım” dediği araziyi damadı Cenk Soydan'a kağıt üstünde devrettiği öğrenildi. Öte yandan Milas Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak görev yapan Soydan görevden alındı.

AKŞAM Gazetesi18 Şubat 2026 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Muğla Milas'ta, CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in bir arazide 27 zeytin ağacını kestirdiği skandalla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ahmet Kılbey, 29 Aralık 2025'te araziyi Milas Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak görev yapan damadı Cenk Soydan'a devrettiğini söylerken, Kılbey'e zeytin ağaçlarını sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi.

Zeytin ağacı krizi Milas Belediyesi'ne sıçradı. AKŞAM'ın deşifre ettiği 'hülle'nin ikinci aktörü olan Kılbey'in damadı Cenk Soydan görevden alındı.

Cenk Soydan

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un "kimin hatası varsa, aramızda olmayacak" dediği öğrenildi.

Milas'ta rant rezaleti... CHP'nin ağaç katliamında hülle taktiği çıktı
