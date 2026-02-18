Muğla Milas'ta, CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in bir arazide 27 zeytin ağacını kestirdiği skandalla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ahmet Kılbey, 29 Aralık 2025'te araziyi Milas Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak görev yapan damadı Cenk Soydan'a devrettiğini söylerken, Kılbey'e zeytin ağaçlarını sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi.

Zeytin ağacı krizi Milas Belediyesi'ne sıçradı. AKŞAM'ın deşifre ettiği 'hülle'nin ikinci aktörü olan Kılbey'in damadı Cenk Soydan görevden alındı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un "kimin hatası varsa, aramızda olmayacak" dediği öğrenildi.

Milas'ta rant rezaleti... CHP'nin ağaç katliamında hülle taktiği çıktı