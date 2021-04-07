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Güncel

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 22:17 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:30
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MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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