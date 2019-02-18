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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklamasında bulundu.

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Mehmet Özdilek´in gafı sonrası salonda kahkaha tufanı koptu

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