Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 'Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklamasında bulundu.
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