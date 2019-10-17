22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8853
  • 6,526
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zeytin Dalı Harekatı sonrası ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı sonrası ABD’nin YPG/PKK’lıları, ‘derinlikli savunma’ konusunda eğitimden geçirdiği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Foreign Policy dergisinin ABD’li askerlere dayandırdığı habere göre, ABD’nin Suriye’deki özel kuvvetleri, YPG’li teröristleri Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekâtına karşı eğitti. Haberde eğitimin 20 Ocak 2018’de Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra başladığı belirtildi. Aynı haberde, Fırat’ın doğusunda muhtemel bir operasyona karşı YPG’li teröristler için devasa bir tünel ağı inşa edildiği de kaydedildi. 
 
KOORDİNASYON EĞİTİMİ 
 
Haberde tünellerin, “hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı dayanmak” amacıyla inşa edildiği belirtildi. ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütünü ayrıca “derinlikli savunma” taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.  
 
TÜNELLER GÖRÜNTÜLENDİ 
 
ABD, YPG/PKK’nın Resulayn ve Tel Abyad arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti. Anadolu Ajansı, bu tünellere yönelik görüntüleri yayımlamış ve ABD makamları nezdinde bu tünellerin de yıkılıp yıkılmayacağını gündeme getirmişti ancak Amerikalı yetkililer bu soruları geçiştirmişti.
 
RAKKA’DAN DA ÇEKİLDİLER
 
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’ndan çekildiğini açıkladı. Askeri kaynaklar, ABD’nin bölgedeki askerlerini Ayn el Arab’daki (Kobani) üssüne naklettiğini, oradan da nakliye uçaklarıyla ülkeden çıkaracaklarını belirtti. 
 
(Akşam)

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

'Lütfen durmayın yürüyün'

'Lütfen durmayın yürüyün'

Konut satışında tarihi rekor

Konut satışında tarihi rekor
 

POPÜLER HABERLER

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA