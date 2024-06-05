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  • Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
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Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Zeytinburnu, D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile aynı istikamette ilerleyen taksi arkadan çarptı. Arıza yapan otomobili kontrol etmek için aracın önüne geçen sürücü ve yanındaki yolcu çarpışma sonucu yolun kenarına savrularak yaralandı.

DHA5 Haziran 2024 Çarşamba 07:06 - Güncelleme:
Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
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Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mahallesi Edirnekapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken arıza yapan 26 ABZ 731 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Aynı istikamette seyir halindeki 34 TJV 45 plakalı taksi, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Yanındaki yolcuyla birlikte otomobilden inerek aracın önüne geçen sürücü, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarına savrularak yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza sonrası D-100 Karayolu'nda oluşan trafik, araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

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