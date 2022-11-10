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Zeytinburnu'nda 2 otomobil dereye düştü

Zeytinburnu'nda 2 otomobilin dereye düştüğü trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 06:54 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda 2 otomobil dereye düştü
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Kennedy Caddesi üzerinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 FCZ 358 plakalı otomobil ile başka bir otomobil, yol kenarındaki korkulukları aşarak dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye düşen otomobillerde bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrollerde 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Araçlar vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Bu arada kazaya neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı öne sürülen bir otomobil sürücüsünün bulunması için de çalışma başlatıldı.

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