Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu
ZEYTİNBURNU metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
- DHA
Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu istikametinde uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.
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