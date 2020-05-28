Zeytinburnu'nda cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Zeytinburnu cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:42

Zeytinburnu'nda cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Zeytinburnu'nda cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Zeytinburnu cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Zeytinburnu için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Zeytinburnu ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

ZEYTİNBURNU'NDA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

ZEYTİNBURNU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Merkezefendi Camii

Seyitnizam Camii

Süleyman Çetinsaya Camii

Merkezevler Mescidi

İbnikemal Camii

Belediye Mescidi

Atagarajı Camii

İlyaszade Camii

Sahil Camii