Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısı kaynaklı yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı

Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta doğal gaz borusunda dün akşam meydana gelen sızıntının ardından çıkan ve park halindeki 4 otomobile de sıçrayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlandı.

Yanan otomobiller bölgeden kaldırılırken, yangının çıktığı alan polis ve zabıta ekiplerince emniyet şeridiyle kapatıldı.

Yangının yaşandığı bölgede yaklaşık 15-20 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, bazı evlerin camlarının çatladığı, bir evin balkonunda bulunan plastik saksılar ile bir işyerinin alarm kutusunun da eridiği görüldü.

