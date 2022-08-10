İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9035
  • EURO
    18,3259
  • ALTIN
    1030.06
  • BIST100
    2785.16
Güncel

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile su tankeri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, iş yerinin çatı katında alev alan izolasyon malzemelerine, merdivenli itfaiye aracı ile müdahale etti.

Polis, yangının olduğu bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.