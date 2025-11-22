İSTANBUL 22°C / 14°C
  Zeytinburnu'nda kanlı hesaplaşma: 2 ölü 1 yaralı
Güncel

Zeytinburnu'nda kanlı hesaplaşma: 2 ölü 1 yaralı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, iş yeri sahibi H.A.'nın ateşi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 01:03
Zeytinburnu'nda kanlı hesaplaşma: 2 ölü 1 yaralı
Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'taki iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö. içeri girerek, aralarında husumet olduğu öğrenilen iş yeri sahibi H.A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö'ye ateş etti.

Dışarıda bekleyen diğer iki kişi, silah seslerini duyarak iş yerine doğru ateş açtı.

Çatışma sırasında yan dükkanın önünde bulunan bir kişi, seken mermilerin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fatih A. ve Ümit Ö'nün ise olay yerinde yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi H.A, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

