11 Ocak 2026 Pazar
  • Zeytinburnu'nda kargo dehşeti... Şüpheli paket patladı
Güncel

Zeytinburnu'nda kargo dehşeti... Şüpheli paket patladı

Zeytinburnu'nda bir siteye bırakılan kargo paketi patladı. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

11 Ocak 2026 Pazar 18:19
Zeytinburnu'nda kargo dehşeti... Şüpheli paket patladı
Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

