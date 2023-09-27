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Zeytinburnu'nda kuyumcuda 425 bin liralık vurgun

Zeytinburnu'ndaki bir kuyumcuda içinde 104 yüzük bulunan çantayı çalan şüpheli kadın yakalandı. Çantayı çalarken güvenlik kamerasına yakalanan kadının ilk hırsızlığı olmadığı ortaya çıktı.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda kuyumcuda 425 bin liralık vurgun
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Zeytinburnu'nda bir kuyumcudan içinde 104 yüzük bulunan çantayı çalan şüpheli yakalandı. Yüzüklerin bulunduğu çantayı çalarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kadının Fatih'teki bir kuyumcudan da altın çaldığı belirlendi.

Olay, Zeytinburnu Gökalp Mahallesi, 58 Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu kuryesi R.E'nin içinde 104 altın yüzük bulunan çantası çalındı. 425 bin lira değerinde olan yüzüklerin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride müşteri olarak bulunan bir kadının çantayı fark ettirmeden alıp hızlıca uzaklaştığı görüldü.

Mağdurun şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Konuya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlığı yapan kişinin M.K. (45) olduğu belirlendi. Daha önce 4 suç kaydı bulunan M.K. Pendik'te ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evinde hiçbir suç unsuruna rastlanmayan şüpheli kadının 10 Mayıs tarihinde Fatih'te bulunan bir kuyumcudan da 13 bin lira değerinde ata altın ucu çalarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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