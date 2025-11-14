İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Zeytinburnu'nda metrobüs kazası: Engelli yolcu ağır yaralandı

Zeytinburnu'nda durakta bekleyen engelli yolcu metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

14 Kasım 2025 Cuma 01:41
Alınan bilgiye göre, İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada, durakta sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen H.C'nin (57) tekerlekli sandalyesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak perona ve metrobüs yoluna kafasını çarpan H.C. ağır yaralandı.

Kaza sırasında metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

