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  • Zeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı
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Zeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 23:41 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı
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D-100 kara yolu yan yolda Edirne istikametine ilerleyen 34 KFL 10 plakalı otomobil, Maltepe Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden ve yol kenarındaki benzinliğe girmeye çalışan polis aracına arkadan çarptı.

Savrulan polis aracı, benzinlik girişindeki uyarı levhalarına ve park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya karışan diğer otomobil ise bir kamyonete çarparak durabildi.

2 KİŞİ İLE POLİS ARACINDAKİ MEMUR YARALANDI

Kazada 34 KFL 10 plakalı otomobildeki 2 kişi ile polis aracındaki memur yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İncelemelerin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

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