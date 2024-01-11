Zeytinburnu'nda Regaip Kandili'ne özel camiler gül suyuyla yıkandı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçede bulunan 82 cami ve mescit, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla gül suyuyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerin hem içinin hem de avlularının temizliği gerçekleştirildi. Gül suyuyla yıkanan camiler vatandaşlar için hazırlandı.

"KANDİL GECELERİ GÜL SUYU SIKILMAKTADIR"



Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde çalışan İzzet Karakaya, "Zeytinburnu'nda bulunan 82 cami ve mescit bulunmaktadır. Cami ve mescitlerimiz yaz aylarında rutin olarak yıkanıp temizliği yapılmaktadır. Kandil geceleri gül suyu sıkılmaktadır" dedi.