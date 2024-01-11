İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0045
  • EURO
    33,024
  • ALTIN
    1959.25
  • BIST100
    7920.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zeytinburnu'nda Regaip Kandili'ne özel camiler gül suyuyla yıkandı
Güncel

Zeytinburnu'nda Regaip Kandili'ne özel camiler gül suyuyla yıkandı

Zeytinburnu Belediyesi ilçede bulunan 82 cami ve mescidi, Regaip Kandili dolayısıyla temizleyerek gül suyuyla yıkadı. Temizliği gerçekleştirilen camiler vatandaşlar için hazırlandı.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 12:43 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda Regaip Kandili'ne özel camiler gül suyuyla yıkandı
ABONE OL

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçede bulunan 82 cami ve mescit, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla gül suyuyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerin hem içinin hem de avlularının temizliği gerçekleştirildi. Gül suyuyla yıkanan camiler vatandaşlar için hazırlandı.

"KANDİL GECELERİ GÜL SUYU SIKILMAKTADIR"

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde çalışan İzzet Karakaya, "Zeytinburnu'nda bulunan 82 cami ve mescit bulunmaktadır. Cami ve mescitlerimiz yaz aylarında rutin olarak yıkanıp temizliği yapılmaktadır. Kandil geceleri gül suyu sıkılmaktadır" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.