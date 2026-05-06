Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu: 2 gözaltı

Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 08:25 - Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, altın sahteciliğine yönelik Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1,5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ile 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

