Zeytinburnu'nda silahlar patladı: Çok sayıda yaralı var

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta boşanma aşamasında olan Ramazan S. ile Evin S.'nin aileleri arasında kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada Hasan S., Ramazan S., Muhammet Nesim S., Abdulkadir S., İsmail S, ve Veysel B., Hüseyin B., Azat B., Yakup B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Olay yerinde silah, fişek, 3 bıçak, 2 sopa ele geçirildi. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.