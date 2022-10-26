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Zeytinburnu'nda silahlı saldırı

Zeytinburnu'nda sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Mustafa S., (62) kendisini vuran şüpheliyi tanımadığını söyledi. Polis silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA26 Ekim 2022 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı
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Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, yolda yürürken yanına yaklaşan şüpheli tarafından silahla vurulan Mustafa S. (62), bacağından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa S.'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa S.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisine silahlı saldırıyı yapan kişiyi tanımadığını söyledi.

Saldırıya uğrayan Mustafa S.'ye ilk müdahaleyi yapan esnaf Erhan Kabataş, "Mantar tabancasından çıkan ses gibiydi. Kurısıkı bile değildi sanki. Gittiğimde amca şoka girmişti, kendinde değildi. Kemerimi çıkarıp bacağına sardık, kanaması durdu. Dizinin altından vurulmuştu" dedi.

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