İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9965
  • EURO
    37,2044
  • ALTIN
    3363.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zeytinburnu'nda ticari araç anne ve çocuğuna çarptı: 1 ölü
Güncel

Zeytinburnu'nda ticari araç anne ve çocuğuna çarptı: 1 ölü

Zeytinburnu'nda, hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti, çocuğu yaralandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda ticari araç anne ve çocuğuna çarptı: 1 ölü
ABONE OL

Merkezefendi Mahallesi'nde 8 Şubat'ta E.Y. (24) idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.B. (44) isimli kadın ile kızı N.B'ye (7) çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne E.B. hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, aracın plakasından tespit ettikleri sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün anne ve kızına çarptıktan sonra olay yerinden kaçması yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.