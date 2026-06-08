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  • Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu! 11 binin üzerinde sentetik ecza ele geçirildi
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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu! 11 binin üzerinde sentetik ecza ele geçirildi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 60 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

İHA8 Haziran 2026 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu! 11 binin üzerinde sentetik ecza ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapıldı.

Operasyonda şüpheli M.B. (20) yakalanırken, zula evi olarak kullanıldığı tespit edilen bir adreste yapılan aramalarda 11 bin 60 adet sentetik ecza, 23 gram marihuana, 10 bin 700 lira, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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