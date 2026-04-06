Güncel

Zeytinburnu'ndaki inşaatta korkutan olay: Apartmanın duvarı yıkıldı

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 22:36
Zeytinburnu'nda bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki apartmanın duvarı çöktü ve beton harcı komşu daireye doldu. Dairede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olayı yara almadan atlattı. İnşaat firmasının iki görevlisi ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

BETON HARCININ DÖKÜLDÜĞÜ AN DUVAR DAİRENİN İÇİNE YIKILDI

Veliefendi Mahallesi Saha Yolu Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın inşaat çalışması sırasında beton dökme işlemi yapıldı. Beton harcının dökümü sırasında bitişikteki apartmanın üçüncü katındaki duvar, dairenin içine ve apartman boşluğuna doğru yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte beton harcı dairenin yatak odasına ve apartman boşluğuna doldu. Dairede yaşayanlar olayı yara almadan atlatırken, yatak odasındaki eşyaları zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle inşaat çalışmaları dururken, apartmanda bulunanlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Polis ekipleri, inşaat firmasındaki iki görevliyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Yıkılan duvarın bina için risk oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

  • Zeytinburnu inşaat kazası
  • duvar çökmesi
  • beton dökümü
  • Veliefendi Mahallesi
  • inşaat güvenliği

